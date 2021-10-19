Выгодно ли сдавать квартиру?

Владельцы недвижимости нередко сдают свое жилье в аренду. Когда у человека имеется две квартиры, вторая становится источником дополнительного дохода. Например, обычная однокомнатная в Петербурге принесет вам примерно 24 тыс. рублей в месяц. Годовая выручка от аренды составит около 4,5% от стоимости квартиры. Так что жилье в Петербурге окупится через 22 года. Похожая ситуация происходит и в Москве.

В среднем по стране квартиры окупаются немного быстрее – на это уходит 18 лет. Годовая доходность от сдачи жилья в аренду составляет 5,5% от общей стоимости. Быстрее всего квартиры окупаются в Астрахани, где цены на жилье не являются высокими.

«Питерец.ру» отмечает, что покупка квартиры в Северной столице для получения дохода от арендаторов выглядит сомнительным предприятием. Это не самое прибыльное занятие. Выгода от аренды будет ощутимой, если сдаешь жилье, которым уже располагаешь. Но покупать новое для таких целей не нужно. Как говорят в народе, овчинка выделки не стоит. Исключением может быть только хорошо продуманный план с долгосрочными инвестициями.