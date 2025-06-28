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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге начнут выпускать GAC?

В Петербурге начнут выпускать GAC?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Сборка GAC может начаться на бывшем заводе «Хендай» в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что на территории бывшего завода «Хендай» в Северной столице планируется запуск производства авто марки GAC. Речь идет о сборке моделей GS3, GS8 и M8.

Известно, что на данном этапе прорабатываются все необходимые детали и договоренности. В будущем на предприятии может быть налажен выпуск моделей китайского автопроизводителя. Это станет важным шагом для расширения присутствия GAC на российском рынке.

Запуск производства на бывшей площадке «Хендай» может стать примером успешного переориентирования промышленных мощностей под выпуск автомобилей других брендов.

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