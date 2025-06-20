Требуется ремонт знаменитого ледокола

«Питерец.ру» сообщает, что на портале государственных закупок опубликовано объявление о поиске исполнителя для капитального ремонта ледокола «Красин». Это компании предстоит отремонтировать доки, обновить палубу, очистить резервуары, а также восстановить наружную обшивку и гребные винты. Общая стоимость работ превышает 325 млн. руб.

Судно, построенное в 1917 году, является филиалом Музея Мирового океана и пришвартовано на набережной Лейтенанта Шмидта. В прошлом «Красин» участвовал в обороне Архангельска, спасательных операциях и ВОВ. На данный момент его корпус и оборудование требуют серьёзного обновления.

Конкурс на проведение ремонтных работ открыт, и заявки принимаются в соответствии с условиями тендера.