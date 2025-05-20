В СПб можно подработать продавцом мороженого

Желание подработать в летний период присуще не только студентам, но и взрослым. На это время на рынке появляются сезонные вакансии, которые могут заинтересовать некоторых соискателей.

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге появились предложения, актуальные летом. В список наиболее востребованных вакансий вошла должность продавца мороженого, предлагается зарплата от 40 тыс. руб.

Также был проведен анализ сезонных предложений в регионах РФ. Оказалось, что в текущем году наиболее востребованными будут вакансии гидов и продавцов. В Москве предлагают работу экскурсовода для автобусных туров по городу и МО. Заработок гида составит 80 тыс. руб. за рабочий день продолжительностью 6-7 часов.