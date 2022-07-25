В Петербурге «суперзарплаты»

Многие люди хотели бы получать гораздо больше, нежели им платят на рабочем месте. Но здесь все зависит от престижа и востребованности профессии, профессионализма сотрудника и предложения работодателя.

Но вакансии с «суперзаплатами» все же присутствуют на рынке труда. В числе городов, где имеются такие предложения, оказался и Петербург. Почти 10% вакансий в Северной столице идут с зарплатой более 150 тыс. руб.

Наибольшая доля таких суперпредложений приходится на сферу консалтинга. Там по 39% вакансий предлагается указанная выше зарплата. Еще много платят руководителям высшего звена и it-специалистам. «Питерец.ру» отмечает, что вакансии с «суперзарплатами» также предлагаются в Магаданской области, Якутии, Чукотке и некоторых других регионах.