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Питерец.ру » Общество » В Петербурге «суперзарплаты»

В Петербурге «суперзарплаты»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге есть немало вакансий с очень высокими зарплатами

Многие люди хотели бы получать гораздо больше, нежели им платят на рабочем месте. Но здесь все зависит от престижа и востребованности профессии, профессионализма сотрудника и предложения работодателя.

Но вакансии с «суперзаплатами» все же присутствуют на рынке труда. В числе городов, где имеются такие предложения, оказался и Петербург. Почти 10% вакансий в Северной столице идут с зарплатой более 150 тыс. руб.

Наибольшая доля таких суперпредложений приходится на сферу консалтинга. Там по 39% вакансий предлагается указанная выше зарплата. Еще много платят руководителям высшего звена и it-специалистам. «Питерец.ру» отмечает, что вакансии с «суперзарплатами» также предлагаются в Магаданской области, Якутии, Чукотке и некоторых других регионах.

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