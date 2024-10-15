В какую сумму обходится подготовка машины к зиме?

Машина – удовольствие недешевое. Сначала владельцы авто тратят деньги на его приобретение, а потом – на дальнейшую эксплуатацию. Причем в копеечку обходится не просто ремонт, а даже обычное содержание.

«Питерец.ру» отмечает, что установлена сумма, которую тратят автомобилисты Северной столицы при подготовке своей техники к зиме. По данным опроса «Авито», на это в среднем уходит 22 тыс. руб.

Причем 48% респондентов готовят свое авто к зиме уже в октябре. 81% автомобилистов ограничиваются лишь заменой резины. 61% меняют еще и жидкость для омывателя стекол. Ну а 51% меняют масло в двигателе или в КПП.

39% проверяют аккумулятор, 28% меняют дворники, 26% покупают новые щетки для чистки. 20% обзаводятся новой лопатой.