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Питерец.ру » Экономика » В какую сумму обходится подготовка машины к зиме?

В какую сумму обходится подготовка машины к зиме?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Сколько тратят автомобилисты для подготовки своей машины к зиме?

Машина – удовольствие недешевое. Сначала владельцы авто тратят деньги на его приобретение, а потом – на дальнейшую эксплуатацию. Причем в копеечку обходится не просто ремонт, а даже обычное содержание.

«Питерец.ру» отмечает, что установлена сумма, которую тратят автомобилисты Северной столицы при подготовке своей техники к зиме. По данным опроса «Авито», на это в среднем уходит 22 тыс. руб.

Причем 48% респондентов готовят свое авто к зиме уже в октябре. 81% автомобилистов ограничиваются лишь заменой резины. 61% меняют еще и жидкость для омывателя стекол. Ну а 51% меняют масло в двигателе или в КПП.

39% проверяют аккумулятор, 28% меняют дворники, 26% покупают новые щетки для чистки. 20% обзаводятся новой лопатой.

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