Молодые исследователи и бизнесмены могут побороться за премию

«Питерец.ру» сообщает, что молодые исследователи и предприниматели СПб имеют уникальную возможность получить премию от правительства города в размере до 200 тыс. руб. Александр Беглов объявил об этом в своем Tелеграм-канале, напомнив, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 апреля.

По словам Беглова, размер премии был увеличен в 2 раза. Сейчас он варьируется от 80 тыс. до 200 тыс. руб. Власти ждут от молодых и талантливых людей перспективных идей, которые помогут развитию реального сектора экономики.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на официальном сайте конкурса, где также можно найти подробную информацию о требованиях и условиях участия. Губернатор призвал всех молодых и амбициозных жителей города не упустить этот шанс и представить свои проекты на суд жюри.

Премия от правительства СПб – это не только финансовая поддержка, но и возможность для молодых специалистов заявить о себе, получить признание и опыт, который поможет им в дальнейшем развитии карьеры.