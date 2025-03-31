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Питерец.ру » Экономика » Молодые исследователи и бизнесмены могут побороться за премию

Молодые исследователи и бизнесмены могут побороться за премию

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gorod-plus.tv
Молодые исследователи и предприниматели СПб получили шанс выиграть государственную премию

«Питерец.ру» сообщает, что молодые исследователи и предприниматели СПб имеют уникальную возможность получить премию от правительства города в размере до 200 тыс. руб. Александр Беглов объявил об этом в своем Tелеграм-канале, напомнив, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 апреля.

По словам Беглова, размер премии был увеличен в 2 раза. Сейчас он варьируется от 80 тыс. до 200 тыс. руб. Власти ждут от молодых и талантливых людей перспективных идей, которые помогут развитию реального сектора экономики.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на официальном сайте конкурса, где также можно найти подробную информацию о требованиях и условиях участия. Губернатор призвал всех молодых и амбициозных жителей города не упустить этот шанс и представить свои проекты на суд жюри.

Премия от правительства СПб – это не только финансовая поддержка, но и возможность для молодых специалистов заявить о себе, получить признание и опыт, который поможет им в дальнейшем развитии карьеры.

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