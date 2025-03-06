В СПб начнет работать программа для молодых инноваторов

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб начинает работу программа «Энерготехнохаб Петербург», предназначенная для молодых инноваторов. Это уникальная возможность для талантливых студентов и начинающих специалистов проявить себя в сфере энергетики и технологий.

В рамках программы участники смогут представить свои проекты и идеи, получить обратную связь от экспертов и, возможно, найти инвесторов для реализации своих разработок. Программа также предоставляет доступ к современным лабораториям, оборудованию и ресурсам, необходимым для развития инновационных проектов.

Принять участие в программе могут молодые люди, имеющие интересные идеи и проекты в области энергетики, информационных технологий, биотехнологий и других смежных областей.