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Питерец.ру » Экономика » В СПб начнет работать программа для молодых инноваторов

В СПб начнет работать программа для молодых инноваторов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Энерготехнохаб Петербург: молодые инноваторы могут подать заявки на участие в программе

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб начинает работу программа «Энерготехнохаб Петербург», предназначенная для молодых инноваторов. Это уникальная возможность для талантливых студентов и начинающих специалистов проявить себя в сфере энергетики и технологий.

В рамках программы участники смогут представить свои проекты и идеи, получить обратную связь от экспертов и, возможно, найти инвесторов для реализации своих разработок. Программа также предоставляет доступ к современным лабораториям, оборудованию и ресурсам, необходимым для развития инновационных проектов.

Принять участие в программе могут молодые люди, имеющие интересные идеи и проекты в области энергетики, информационных технологий, биотехнологий и других смежных областей.

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