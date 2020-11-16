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Питерец.ру » Общество » Конкурс на вступление в состав Совета по развитию добровольчества продлевается

Конкурс на вступление в состав Совета по развитию добровольчества продлевается

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Опубликовал: Вадик Котов
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ВКонтакте
Волонтеры Петербурга могут подать заявку на конкурс и получить шанс войти в состав Совета по развитию добровольчества.

До 26 ноября волонтеры Петербурга могут подать заявку на конкурс и получить шанс войти в состав Совета по развитию добровольчества.

Кандидатами могут стать самые активные представители добровольческих объединений или некоммерческих организаций, проживающие на территории Санкт-Петербурга и достигшие возраста 18 лет.

Ключевым в оценке станет:

- Наличие опыта работы в сфере добровольчества более 5 лет;

- Владение компетенциями в области организации и реализации социальных проектов и крупных городских событий;

- Наличие волонтерских достижений регионального, федерального или международного уровней;

- Разработанные предложения по улучшению развития ключевых направлений и инфраструктуры добровольчества в Санкт-Петербурге.

Совет по развитию добровольчества – это независимая площадка по стратегическому развитию волонтерства в нашем городе и выстраиванию структурного взаимодействия между представителями основных направлений добровольческой деятельности и государством.

Для молодых петербуржцев это большая возможность заявить о себе на весь город и лично принимать участие в развитии добровольчества в Северной столице. А также:

- Возможность пройти бесплатное обучение от высококвалифицированных специалистов;

- Уникальный опыт;

- Большая дружная команда;

- Работа с органами власти.

Подать заявку можно до 26 ноября по указанной в приложенном документе (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/201086/) форме на почту: sovet@volspb.ru.

В Международный день добровольца, 5 декабря, будут озвучены итоги отбора.

Источник: Комитет по молодежной политике
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