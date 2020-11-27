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Питерец.ру » Общество » Подать заявку на Молодежную премию Санкт-Петербурга можно будет и в выходные

Подать заявку на Молодежную премию Санкт-Петербурга можно будет и в выходные

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Опубликовал: Вадик Котов
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© CC0
30 ноября завершается прием заявок на участие в конкурсе «Молодежная премия Санкт-Петербурга»

30 ноября завершается прием заявок на участие в конкурсе «Молодежная премия Санкт-Петербурга». Поэтому подать заявки можно будет и выходные.

28 и 29 ноября указанные заявки возможно подать по адресу: Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3, к. 5 (коворкинг «Просто»), с 10.00 до 22.00, тел. 8-(966)-853-31-26, Рыжова Светлана.

30 ноября подать заявку на конкурс на право получения премии Правительства Санкт-Петербурга «Молодежная премия Санкт-Петербурга» возможно с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв) по следующим адресам:

1. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.31, каб. 5, (Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями);

2. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.105 (Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр содействия занятости
и профессиональной ориентации молодежи «Вектор»), тел. 8-(952)-213-91-67  Диева Евгения;

3. Санкт-Петербург, пр. Медиков, д. 3, к. 5 (коворкинг Молодежного пространства «Просто»), тел. 8-(966)-853-31-26, 27.11.2020 - Янишевская Анастасия, 30.11.2020 - Рыжова Светлана.

Заявки принимаются в электронном виде в формате с разрешением *.pdf
на съемном носителе в период с 30 октября по 30 ноября 2020 года (включительно). Документы в заявке должны быть обязательно подписаны кандидатом.

Премия присуждается по следующим номинациям:

1. В области образования.

2. В области науки и техники.

3. В области культуры и искусства.

4. В области бизнеса и управления.

5. В области журналистики.

6. В области общественной деятельности.

7. В области гражданско-патриотического воспитания.

8. В области спорта.

9. В области информационных технологий.

10. В области здравоохранения.

11. На службе Отечеству.

12. Лучший молодой рабочий.

13. Наставник молодого поколения.

14. Руководитель лучшего молодежного и (или) детского общественного объединения.

Это отличный способ рассказать всем о себе, о своем профессионализме, изобретениях, сфере деятельности и достижениях и получить 50 тыс. руб. А еще отличная возможность быть услышанным широкой аудиторией и получить материальную поддержку.

Со всеми документами, которые необходимо приложить к заявке, можно ознакомиться на сайте Комитета: https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/molpremii/molodegnayapremiya6.

Источник: Комитет по молодежной политике
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