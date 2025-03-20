В СПб некоторые соискатели не могут найти работу из-за избытка квалификации

«Питерец.ру» отмечает, в СПб наблюдается ситуация, когда высококвалифицированные специалисты сталкиваются с трудностями при поиске работы. По данным исследований, 26% петербуржцев не могут трудоустроиться из-за переизбытка собственной квалификации.

Иными словами, подобные сотрудники оказываются слишком хороши для работодателей, и те предпочитают их не трудоустраивать. Это происходит по трем причинам. Во-первых, из-за опасения, что такой человек потом быстро уволится, поскольку найдет место получше.

Во-вторых, высококвалифицированный специалист может просить более высокую зарплату. В-третьих, возникает риск, что такой сотрудник не станет подчиняться менее квалифицированному руководителю.