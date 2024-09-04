В СПб стали чаще просить зарплату «в конвертах»

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице повысилось число людей, желающих получать зарплату «в конверте» и работать неофициально. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди работодателей СПб.

46% респондентов заявили, что соискатели просят не трудоустраивать их по договору. 37% опрошенных отметили, что многие кандидаты стали просить выплату зарплаты «в конверте». Причем таких людей стало в последнее время гораздо больше.

Главных причин здесь три. Во-первых, кто-то пытается избежать оплаты алиментов, во-вторых – не желает погашать долги по кредиту, в-третьих – снижает уровень официального дохода, чтобы получать пособие. Такие люди ищут вариант с неофициальной работой и оплатой наличными.