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Питерец.ру » Экономика » В СПб стали чаще просить зарплату «в конвертах»

В СПб стали чаще просить зарплату «в конвертах»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
fnpryar.ru
Некоторые работодатели СПб отметили рост соискателей, не желающих официального трудоустройства

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице повысилось число людей, желающих получать зарплату «в конверте» и работать неофициально. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди работодателей СПб.

46% респондентов заявили, что соискатели просят не трудоустраивать их по договору. 37% опрошенных отметили, что многие кандидаты стали просить выплату зарплаты «в конверте». Причем таких людей стало в последнее время гораздо больше.

Главных причин здесь три. Во-первых, кто-то пытается избежать оплаты алиментов, во-вторых – не желает погашать долги по кредиту, в-третьих – снижает уровень официального дохода, чтобы получать пособие. Такие люди ищут вариант с неофициальной работой и оплатой наличными.

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