Водители автобусов в СПб: кто они и сколько их?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице около 500 мигрантов работают водителями автобусов. В условиях дефицита кадров власти города ищут пути решения проблемы нехватки сотрудников. Один из возможных вариантов – привлечение иностранных специалистов. Однако такой шаг вызвал неоднозначную реакцию в обществе.

По имеющимся данным, водители-мигранты имеют опыт работы и необходимые документы. Однако некоторые горожане высказывают опасения по поводу квалификации этих водителей и знания языка.

В настоящее время власти города работают над созданием системы подготовки и повышения квалификации водителей автобусов. Также рассматривается возможность привлекать к работе местных жителей, но далеко не всех устраивает предлагаемая зарплата.