Безработных стало меньше

Безработица – одна из острых социальных проблем. По разным причинам некоторые люди не могут найти себе место. Одним не хватает вакансий, другие не видят подходящих условий. Третьи просто оказались в сложной жизненной ситуации – были уволены, попали под сокращение или столкнулись с другими трудностями.

В январе этого года в Северной столице насчитывалось 90 тыс. безработных. Такая ситуация возникла из-за последствий пандемии. Некоторые компании прекратили свое существование, другие пошли на сокращение штата. Однако постепенно ситуация стала выправляться.

По данным «Питерец.ру», за год удалось значительно снизить число безработных. Сейчас в Северной столице проживает менее 25 тыс. таких граждан. Если быть точнее – 24737 человек. В городе выросло количество рабочих мест, что и привело к значительному улучшению показателей.