«Питерец.ру» сообщает, что 1 марта Петербургский автобусный парк № 3 отмечает 68-летие со дня основания. Это одно из важнейших автотранспортных предприятий города, которое обеспечивает перевозку пассажиров по 8 маршрутам.

За свою историю парк прошел путь от небольшой автоколонны до современного предприятия, оснащенного по последнему слову техники. Сегодня здесь работает более 700 человек, которые ежедневно выходят на линию, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение пассажиров.

Петербургский автобусный парк № 3 является важным звеном в транспортной системе города. Он обеспечивает перевозку пассажиров по востребованным маршрутам. Благодаря профессионализму сотрудников и использованию современных автобусов, предприятие обеспечивает высокий уровень обслуживания пассажиров.