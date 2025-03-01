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Питерец.ру » Экономика » Петербургский автобусный парк № 3 отмечает 68-летие

Петербургский автобусный парк № 3 отмечает 68-летие

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
Петербургский автобусный парк № 3, одно из важнейших автотранспортных предприятий города, отмечает 68-летие со дня основания

«Питерец.ру» сообщает, что 1 марта Петербургский автобусный парк № 3 отмечает 68-летие со дня основания. Это одно из важнейших автотранспортных предприятий города, которое обеспечивает перевозку пассажиров по 8 маршрутам.

За свою историю парк прошел путь от небольшой автоколонны до современного предприятия, оснащенного по последнему слову техники. Сегодня здесь работает более 700 человек, которые ежедневно выходят на линию, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение пассажиров.

Петербургский автобусный парк № 3 является важным звеном в транспортной системе города. Он обеспечивает перевозку пассажиров по востребованным маршрутам. Благодаря профессионализму сотрудников и использованию современных автобусов, предприятие обеспечивает высокий уровень обслуживания пассажиров.

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