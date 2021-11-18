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Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Современные автобусы для обслуживания разных маршрутов

Современные автобусы для обслуживания разных маршрутов

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
buspiter.ru
Отечественные заводы выпускают автобусы для работы в разных условиях.

Отечественные заводы выпускают автобусы для работы в разных условиях. Пассажирский транспорт успешно показывает себя, обслуживания городские, пригородные и междугородные маршруты.

Производством автобусов в России занимаются разные заводы. Среди крупных отечественных предприятий можно выделить ПАЗ, ЛиАЗ (Ликинский автобусный завод) и КАвЗ.

Современные городские автобусы

Заводы предлагают широкий выбор техники для работы на городских маршрутах. Например, среди новых моделей ПАЗ можно выделить VECTOR NEXT 7.6. Это автобус малого класса, уже успешно работающий в разных российских городах. Особенности техники:

  • высокая грузоподъемность (до 350 кг.);
  • низкий пол;
  • эргономичное водительское место;
  • низкий уровень шума;
  • широкие двери (распашного типа);
  • пневматическая подвеска с дистанционным управлением.

Автобус VECTOR NEXT 7.6 надежен и безопасен. В продаже есть несколько модификаций.

ЛиАЗ 429260 – еще одна модель пассажирского транспорта для обслуживания городских маршрутов. Это низкопольная техника, полная вместимость которой составляет 75 мест (сидячих – 18+1).

На сайте https://www.buspiter.ru/ можно подробнее ознакомиться с моделями автобусов российских производителей, включая технику ПАЗ и ЛиАЗ. Здесь же есть возможность заказать технику у официального дилера – компании «ЯрКамп-Питер» (доступна покупка в лизинг).

Пригородные и междугородные автобусы

Автобус ПАЗ 320406-04 Вектор NEXT 7.1 предназначен для пригородных перевозок. Вместимость – до 53 человек. Преимущества: низкий уровень шума в салоне, надежность, отличные эксплуатационные характеристики. Современная модель, позволяющая обновлять автобусный парк при оптимальных расходах.

При необходимости машину можно оснащать дополнительными опциями, включая багажные полки, регулируемые мягкие сиденья, громкоговорящие устройства, тахограф, противотуманки и др.

КАВЗ-4238-61 – это тоже транспорт для пригородных перевозок, оснащенный пневматической подвеской (обеспечивает плавный ход и общий комфорт во время передвижений). К плюсам техники можно отнести хорошую ремонтопригодность, неприхотливость в обслуживании и доступность запчастей.

Отечественные производители предлагают большой выбор междугородных автобусов, например, ПАЗ 320455-04 Вектор NEXT с современным дизайном и большим объемом багажных отделений. Хорошо показывает себя модель «Круиз» (ЛиАЗ 529000) и «Вояж» (на шасси Scania). Технические характеристики этих и других машин можно уточнять на сайте официального дилера – компании «ЯрКамп-Питер».

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