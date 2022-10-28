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Питерец.ру » Общество » Автобусный парк № 5 ГУП «Пассажиравтотранс» получил 48 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе

Автобусный парк № 5 ГУП «Пассажиравтотранс» получил 48 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Администрация Петербурга
Автобусный парк № 5 ГУП «Пассажиравтотранс» получил 48 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе.

Автобусный парк № 5 ГУП «Пассажиравтотранс» получил 48 новых пассажирских автобусов на газомоторном топливе. С новой техникой российского производства ознакомился губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что работа по переводу городского автотранспорта на более экологичное газомоторное топливо продолжается.

«Эти автобусы марки VOLGABUS закуплены в рамках обновления подвижного состава. В ноябре мы получим еще около 400 современных машин. Всего в этом году на улицы Петербурга выходит более 3200 новых автобусов», – сказал глава города.

Новые автобусы могут перевозить до 103 пассажиров, в салоне 26 мест для сидения. Все машины – низкопольные, оборудованы откидной аппарелью для пассажиров с колясками. В салонах установлена современная система оплаты проезда, они оснащены мультимедийными информационными табло и видеонаблюдением. Это первая партия автобусов, оборудованная интеллектуальной системой помощи водителю, благодаря которой снижается риск ДТП. Система может предупредить об опасном сближении с пешеходом либо другим транспортным средством, о съезде с полосы, превышении скорости. Программа «Антисон» может отслеживать состояние водителя, контролировать утомление и замедление реакции.

Новые автобусы будут курсировать в Василеостровском, Кировском, Петродворцовом и других районах Петербурга.

Современные комфортные и безопасные условия для водителей способствуют тому, что на эту работу приходят женщины. Сегодня в ГУП «Пассажиравтотранс» работает 120 женщин-водителей.

«Город регулярно обновляет подвижной состав. Новые машины удобны и для пассажиров, и для транспортников. Водителям помогает «умная электроника». В кабинах установлены кондиционеры. Система видеонаблюдения позволяет контролировать посадку пассажиров, ситуацию в салоне. Все это повышает и безопасность перевозок», – отметил глава города.

Александр Беглов побеседовал с водителями автопарка, поздравил их с Днем работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который будет отмечаться в воскресенье.

***

Автобусному парку № 5 ГУП «Пассажиравтотранс» в этом году исполнилось 55 лет. Парк начал работать 8 августа 1967 года. В этот день из его ворот на линии вышли 25 автобусов ЗИЛ-158 и ЛАЗ-695. 

Сегодня автопарк обслуживает самую крупную маршрутную сеть среди филиалов «Пассажиравтотранса» - 16 маршрутов протяженностью почти 700 км. Они проходят через исторический центр Петербурга, Кировский и Красносельский районы, а также Петергоф и Ломоносов. Штат автопарка насчитывает более 1500 сотрудников.

Источник: Администрация Петербурга
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