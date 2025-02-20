В СПб продажи безалкогольной продукции выросли на четверть

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге за год продажи безалкогольных напитков выросли более чем на 25 %. Такие данные приводит сервис аналитики и исследований рынка DRESSAGE. Эксперты связывают это с увеличением спроса на продукцию в связи с растущей популярностью здорового образа жизни и трендом на осознанное потребление.

Отмечается, что спрос на газированные напитки увеличился на 28 %, на соки – на 23 %. При этом продажи минеральной воды выросли на 18 %. Аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на безалкогольную продукцию, особенно среди молодежи.

Кроме того, в исследовании подчеркивается, что производители безалкогольных напитков активно развивают свои бренды и расширяют ассортимент продукции, чтобы удовлетворить растущий спрос потребителей.