Выросли продажи мобильных телефонов

«Питерец.ру» сообщает, что в РФ серьезно выросли продажи смартфонов. В начале текущего года они достигли рекордных показателей. В данный период было продано более 7,4 млн моделей. Общая сумма покупок составила 186 млрд. руб. Это позволило побить рекорд, державшийся с 2018 года.

В числе самых популярных марок оказались Сияоми, Текно и Инфиникс. На их долю пришлось 29, 17 и 12,5% продаж. Если говорить о стоимости смартфонов, то с начала года она выросла примерно на 16%.

Продажи смартфонов выросли и в Петербурге. Причиной тому – появление недорогих моделей с хорошими характеристиками, увеличение сроков рассрочки в магазинах и салонах связи, а также другие факторы. Например, в некоторых местах можно приобрести смартфон с рассрочкой до 2 лет, причем без каких-либо переплат.