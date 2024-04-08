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Питерец.ру » Экономика » Что с просроченными кредитами?

Что с просроченными кредитами?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
aif.ru
Петербуржцы демонстрируют хорошую платежную дисциплину

«Питерец.ру» сообщает, что Петербург оказался в числе самых дисциплинированных по погашению кредитов. Доля просроченных платежей перед банками в СПб составила 2,25%, что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

Это позволило Северной столице занять 2 место в данном рейтинге. Лучшим здесь оказался Севастополь – там объем просрочек по кредитам составил 1,82%, за год он сократился на 0,1%.

Если смотреть в общем по России, то объем кредитов увеличился на 23%. В предыдущий год рост был на уровне 9,5%. Это обусловлено низкими ставками по кредитам в 1-ю половину 2023 года.

В настоящий момент долг соотечественников перед банками составил 33 трлн руб. Это примерно 440 тыс. руб. на 1-го экономически активного человека. Общероссийский показатель просрочек по кредитам в РФ – 3,41%, хотя раньше составлял примерно 4%.

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