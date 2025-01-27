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Питерец.ру » Экономика » Каков средний размер потребкредита в СПб?

Каков средний размер потребкредита в СПб?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
78.ru
Как обстоят дела с размером потребкредитов в СПб и по стране?

«Питерец.ру» сообщает, что средний размер потребкредита по стране составил 140 тыс. руб. При этом размер среднего чека сокращается, причем данная тенденция наблюдается на протяжении 6 месяцев.

Лидером по среднему размеру потребкредитов оказалась Москва – 218 тыс. руб. Далее идут СПб – 188 тыс. руб., ХМАО – 182 тыс. руб., Челябинская (178 тыс. руб.) и Московская области (169 тыс. руб).

Потребительский кредит по-прежнему остается востребованным финансовым инструментом, которому прибегают многие петербуржцы. Однако повышение процентных ставок привело к изменению ситуации. Сегодня люди не торопятся обращаться к помощи банков или занимают меньшие суммы, чтобы минимизировать долговую нагрузку.         

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