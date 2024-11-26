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Питерец.ру » Экономика » Средний чек в магазинах вырос

Средний чек в магазинах вырос

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
pxhere.com
Покупатели увеличили свои расходы – с чем это связано?

«Питерец.ру» отмечает, что в первые 10 месяцев текущего года заметно вырос размер среднего чека при расчете по картам. Данная тенденция наблюдается в Северной столице и других городах. В аналогичный период прошлого года покупатели в среднем тратили 1369 руб. Теперь же эта сумма составляет 1920 руб.

Аналитики объясняют происходящее объективными причинами. Прежде всего, люди тратят больше из-за инфляции – цены на привычные товары выросли, что приводит к увеличению среднего чека. Это не связано с тем, что покупатели стали приобретать больше.

Кроме того, потребители начали активнее совершать большие покупки, но при этом подходят к ним обдуманно. Например, данная тенденция наблюдается в сегментах мебели и электроники.

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