В СПб вырос чек по просроченным займам

«Питерец.ру» сообщает, что жители Петербурга и Ленобласти продолжают накапливать долги по кредитам – не всем клиентам банков удается своевременно погашать имеющуюся задолженность. Однако разбираться с просрочками все равно приходится.

Так, в 2024 году вырос средний размер платежа по проблемным кредитам. Он достиг 7 тыс. руб., что в 1,6 раза больше, чем в 2023-м. В первом полугодии 2023 году платеж от проблемных заемщиков увеличился в 2,2 раза, так что в этом отношении сейчас рост замедлился.

Но при этом увеличился размер среднего чека по проблемным кредитам, которые передают коллекторам. Это обусловлено ростом зарплат населения, а также активизацией коллекторских агентств, которые стали предлагать должникам скидки при оплате задолженности.