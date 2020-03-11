Как проходит регистрация самозанятых

«Питерец.ру» напоминает, что с 2020 года в Петербурге, Ленообласти, а также некоторых других регионах страны начал действовать новый налоговый режим. Он предполагает регистрацию самозанятых граждан. С этого времени в Северной столице и области в таком статусе зарегистрировались более 7 тыс. человек.

Практика показывает, что наибольший процент самозанятых приходится на таксистов. Таких людей оказалось 16,5%. Далее идут люди, зарабатывающие с помощью собственного капитала (рантье) и строители. Примерно по 3% самозанятых занимаются репетиторством, маркетингом и рекламой.

Всего в стране зарегистрировано 465 тыс. самозанятых граждан. Есть все основания полагать, что со временем это число должно заметно вырасти.