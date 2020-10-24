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Питерец.ру » Экономика » Деньги на жилье молодых семей

Деньги на жилье молодых семей

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге выделили деньги на жилье молодым семьям

Молодые семьи нуждаются в помощи для приобретения жилья. Без специальных программ сделать это довольно сложно. Власти Петербурга понимают эти вещи, потому работают над решением данного вопроса.

«Питерец.ру» сообщает, что город выделил 489 млн. руб. на решение жилищных проблем для молодых семей. Эти люди смогут получить займ без процентов на покупку квартиры. Такая возможность предоставляется в рамках программы по обеспечению молодых людей доступным жильем в Северной столице.

Александр Беглов подчеркнул, что в городе много молодых людей. Поэтому действуют программы, направленные на помощь для этой категории граждан. Причем программа доступного жилья для молодежи является одной из самых эффективных.

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