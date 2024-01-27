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Питерец.ру » Общество » Смольный поможет сиротам

Смольный поможет сиротам

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Городские власти намерены приобрести жилье для детей без родителей

Социальное направление остается одним из важнейших для Северной столицы, поэтому городские власти стремятся реализовывать различные проекты. В частности, в Смольном стремятся решать жилищные проблемы сирот.

«Питерец.ру» сообщает, что власти Петербурга прибегли к жилищному аукциону. С помощью этого инструмента Смольный хочет купить 30 квартир в городскую собственность. Жилье будет передано сиротам, а также детям, лишившихся родительского попечения.

Речь идет об 1-комнатных квартирах площадью 33-42 кв. м. Сумма одного такого контракта составит не более 6,6 млн руб., а общий объем закупок не должен превысить 198,5 млн руб. Также жилье должно находиться в домах, построенных не ранее 1990 года.

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