В Петербурге выделены средства на приобретение квартир детям-сиротам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, предусматривающее предоставление субсидий из федерального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с Соглашением, из федеральной казны на эти цели будет выделено: в 2024 году - 35,4 миллиона рублей, в 2025 году - 33,8 миллиона рублей, в 2026 году - 25,4 миллиона рублей.

Бюджет Санкт-Петербурга со своей стороны предусматривает софинансирование в следующих объемах: в 2024 году - 68,9 миллиона рублей, в 2025 году - 70,6 миллиона рублей, в 2026 году - 78,9 миллиона рублей.

Благодаря объединению федеральных и региональных средств город сможет приобрести и предоставить детям-сиротам: в 2024 году - 45 квартир, в 2025 году - 16 квартир, в 2026 году - 16 квартир.

Что касается приобретения жилых помещений в собственность города, то за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024-2026 годах планируется приобрести около 2200 квартир. Общая сумма затрат составит 14,2 миллиарда рублей.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований предыдущих лет было приобретено и построено более 2000 однокомнатных квартир. Благодаря этому с 2024 года детям-сиротам можно будет предоставлять жилые помещения незамедлительно по наступлению права на их получение. В настоящее время ведется активная работа по подбору и приобретению квартир, отвечающих установленным требованиям. При этом приоритет отдается объектам, расположенным в районах города с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью. Стоит отметить, что обеспечение детей-сирот жильем является одной из приоритетных задач социальной политики как на федеральном, так и на региональном уровне. Реализация данной программы не только обеспечивает детей комфортным жильем, но и является важным элементом их социальной адаптации и полноценного развития.