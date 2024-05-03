ента новостей

14:02
Отменяется закрытие троллейбусного движения по проспекту Славы
13:58
Мошенники крадут деньги через детей-геймеров
12:58
В Петербурге выделены средства на приобретение квартир детям-сиротам
12:43
В Петербурге раскрыли убийство девушки, совершенное 18 лет назад
12:32
В Парголово подросток выпал из окна квартиры на 19-м этаже
12:17
В Пушкине водитель «Газели» сбил женщину и скрылся
12:09
В Петербурге в общественном транспорте получили травмы двое маленьких детей
09:47
В Петербурге пенсионер и его дочь отдали мошенникам более 30 миллионов рублей
09:30
Ипотечное кредитование снижается – чем это обернется?
08:58
Снега больше не осталось
02:23
Во 2-м туре командного чемпионата России по шахматам в Сочи петербуржцы разгромили крымскую «Киммерию» 5:1, с таким же счётом ШСМ удалось выиграть у воронежцев
02:01
Петербургские шахматистки разгромлены москвичками в Сочи: проиграли Овод, Гармаш и Гетьман, и только Юрасова смогла сыграть вничью
00:36
Баскетбольный «Зенит» с огромным трудом прошёл «Уралмаш» в первом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ и теперь сыграет с ЦСКА
17:21
Гандбольный «Зенит» после «-5» в домашнем матче с «Чеховскими медведями» резко снизил свои шансы на попадание в финал
16:06
Закрытие троллейбусного движения 6 мая
15:18
С 4 мая первый туристический трамвай возвращается на постоянную трассу
14:05
В Ленобласти в ДТП погиб 84-летний водитель «Дэу Нексия»
13:57
В Невском районе 17-летний парень на электровелосипеде сбил 4-летнего ребенка
13:43
В Приморской районе подросток перебегая дорогу налетел на автомобиль
13:36
На проспекте Художников иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
12:35
В Ленобласти мужчина убил знакомого парня из травмата
12:27
В Петербурге поймали налетчика на шиномонтаж в Московском районе
12:15
В Приморском районе поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
11:04
На Невском проспете ликвидировали элитный интим-салон
10:04
В Парголово пенсионер перевел мошенникам более 6,2 млн рублей
09:58
НКО смогут получить гранты
09:55
В результате обрушения шоссе на юге Китая погибли десятки человек
09:15
Санкционная маниакальность продолжается
03:03
По-разному начали женский командный чемпионат России в Сочи две петербургские команды с одинаковым названием – «СШ по шахматам и шашкам»
02:39
В 1-м туре командного чемпионата России в Сочи петербургская «СШ ШШ» разгромлена шахматными коммунистами со счётом 1,5:4,5 очка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге выделены средства на приобретение квартир детям-сиротам

В Петербурге выделены средства на приобретение квартир детям-сиротам

0
75
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Freepik
Из федерального и городского бюджетов выделены средства на приобретение квартир детям-сиротам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, предусматривающее предоставление субсидий из федерального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В соответствии с Соглашением, из федеральной казны на эти цели будет выделено: в 2024 году - 35,4 миллиона рублей, в 2025 году - 33,8 миллиона рублей, в 2026 году - 25,4 миллиона рублей.

Бюджет Санкт-Петербурга со своей стороны предусматривает софинансирование в следующих объемах: в 2024 году - 68,9 миллиона рублей, в 2025 году - 70,6 миллиона рублей, в 2026 году - 78,9 миллиона рублей.

Благодаря объединению федеральных и региональных средств город сможет приобрести и предоставить детям-сиротам: в 2024 году - 45 квартир, в 2025 году - 16 квартир, в 2026 году - 16 квартир.

Что касается приобретения жилых помещений в собственность города, то за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2024-2026 годах планируется приобрести около 2200 квартир. Общая сумма затрат составит 14,2 миллиарда рублей.

Кроме того, за счет бюджетных ассигнований предыдущих лет было приобретено и построено более 2000 однокомнатных квартир. Благодаря этому с 2024 года детям-сиротам можно будет предоставлять жилые помещения незамедлительно по наступлению права на их получение. В настоящее время ведется активная работа по подбору и приобретению квартир, отвечающих установленным требованиям. При этом приоритет отдается объектам, расположенным в районах города с развитой инфраструктурой и транспортной доступностью. Стоит отметить, что обеспечение детей-сирот жильем является одной из приоритетных задач социальной политики как на федеральном, так и на региональном уровне. Реализация данной программы не только обеспечивает детей комфортным жильем, но и является важным элементом их социальной адаптации и полноценного развития.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-01-2021, 12:38
Губернатор Санкт‑Петербурга подписал постановления по поддержке рынка труда и занятости
19-08-2022, 13:26
Петербургу выделены субсидии на региональные социальные доплаты к пенсии
5-12-2023, 14:02
Александр Беглов подписал закон о бюджете города на ближайшие три года
6-10-2023, 22:41
Проект бюджета Петербурга на 2024-2026 годы внесен на рассмотрение
2-03-2023, 19:18
Решения Беглова привели к еще большей закредитованности Петербурга перед Москвой - СМИ
21-11-2022, 14:47
В Петербурге в этом году отремонтированы 29 пришкольных стадионов

Происшествия на дорогах

0
69
Сегодня, 12:17
В Пушкине водитель «Газели» сбил женщину и скрылся
0
147
Вчера, 14:05
В Ленобласти в ДТП погиб 84-летний водитель «Дэу Нексия»
0
142
Вчера, 13:57
В Невском районе 17-летний парень на электровелосипеде сбил 4-летнего ребенка
0
133
Вчера, 13:43
В Приморской районе подросток перебегая дорогу налетел на автомобиль
Наверх