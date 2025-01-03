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Питерец.ру » Экономика » Льготы для небольшого бизнеса сохранятся

Льготы для небольшого бизнеса сохранятся

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gorod-plus.tv
В Смольном решили продлить льготы для малых и средних предприятий 

«Питерец.ру» сообщает, что льготное финансирование для малого и среднего бизнеса сохранится и в случае повышения ставки ЦБ РФ. Соответствующее решение озвучил глава СПб Александр Беглов.

Власти Северной столицы решили поддержать предпринимателей в условиях экономической нестабильности. Это позволит бизнесу развивать свои проекты и сохранять конкурентоспособность на рынке, обеспечивая город новыми рабочими местами.

В первую очередь поддержка будет оказаны предприятиям, относящимся к ключевым отраслям экономики. Производственные компании могут рассчитывать кредит по сниженной ставке: 1-5% – при покупке оборудования, 5-7% – при строительстве или приобретении коммерческого объекта.  

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