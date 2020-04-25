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Питерец.ру » Экономика » Льготы для бизнеса

Льготы для бизнеса

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spbdnevnik.ru
Предприятия смогут получить займы под низкий процент

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице окажут поддержку предприятиям. Предусмотрены различные программы, рассчитанные на помощь малому и среднему бизнесу, а также более крупным компаниям.

Например, предприятия промышленного производства смогут получить займ по ставке 1% годовых. Такой кредит близок к беспроцентному. Это выгодные условия, позволяющие бизнесу выжить в текущих условиях. Однако полученные в рамках данной программы средства можно будет использоваться только на закупку производственного оборудования.

Цель такого подхода – появление большего количества рабочих мест. Это должно стать следствием закупки оборудования. Отсюда повысится и производительность. Воспользоваться льготным кредитом смогут предприятия малого, среднего и большого бизнеса.

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