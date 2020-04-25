Льготы для бизнеса

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице окажут поддержку предприятиям. Предусмотрены различные программы, рассчитанные на помощь малому и среднему бизнесу, а также более крупным компаниям.

Например, предприятия промышленного производства смогут получить займ по ставке 1% годовых. Такой кредит близок к беспроцентному. Это выгодные условия, позволяющие бизнесу выжить в текущих условиях. Однако полученные в рамках данной программы средства можно будет использоваться только на закупку производственного оборудования.

Цель такого подхода – появление большего количества рабочих мест. Это должно стать следствием закупки оборудования. Отсюда повысится и производительность. Воспользоваться льготным кредитом смогут предприятия малого, среднего и большого бизнеса.