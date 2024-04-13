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Питерец.ру » Экономика » Союзу предпринимателей 35 лет!

Союзу предпринимателей 35 лет!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
onlinespb.ru
Петербургский союз предпринимателей отметил свой юбилей

«Питерец.ру» сообщает, что накануне Союз предпринимателей СПб отпраздновал 35-летие. Глава города Александр Беглов поздравил бизнесменов с этой знаменательной датой.

Данное объединение было создано в сложный для страны период. В союз вошли активные предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса. Сначала это была небольшая организация, но постепенно она выросла и начала оказывать серьезное влияние на экономическую жизнь города.

Союз предпринимателей помогает налаживать взаимодействие бизнеса и представителей власти. Сегодня в Петербурге 375 тыс. компаний и ИП, причем 6,5 тыс. появилось в 2024 году. В сфере предпринимательства задействовано более 1,7 млн. человек, что составляет 56% работающего населения СПб.

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