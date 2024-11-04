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Питерец.ру » Экономика » Посещаемость ТЦ в СПб снизилась

Посещаемость ТЦ в СПб снизилась

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Жители СПб стали реже бывать в обычных торговых центрах

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице сократилась посещаемость торговых центров. Если сравнивать с 2023-м, то это количество снизилось на 6%. При этом в Москве она, наоборот, выросла на 2%.

Ждать роста посещаемости в СПб стоит лишь после начала распродаж. Однако эксперты не уверены, что это серьезно повлияет на текущую ситуацию – прогнозируется рост на уровне 2-4%, но не более.

Специалисты уверены, что петербуржцы стали меньше бывать в торговых центрах по причине популярности онлайн-шопинга. Сегодня намного проще выбрать нужный товар не выходя из дома и заказать его с доставкой или же забрать в пункте выдачи.

Приобретать продукцию в интернет-магазинах и маркетлейсах очень удобно. Опрос показал, что данными услугами пользуются 92% петербуржцев.

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