Налоги для торговых центров повышать нельзя

«Питерец.ру» сообщает, что с 2021 года в Петербурге повысится налог для торговых, офисных и сервисных зданий. Причем речь идет об увеличении в размере 25%, что связано с повышением кадастровой стоимости коммерческой недвижимости. Это обусловлено действием федерального закона, принятого еще до пандемии коронавируса.

Депутат Ирина Иванова призвала Смольный перенести исполнение этого решения хотя бы до 2022 года. Это поможет облегчить жизнь бизнесу, который после пандемии оказался в довольно сложной ситуации. Центры долгое время не работали, из-за чего понесли серьезные потери. Когда это все восстановится, неизвестно.

Так что властям Петербурга следует пересмотреть подход. Например, в Москве и Ленобласти перенесли срок переоценки кадастровой стоимости коммерческой недвижимости. Там приняли во внимание текущую ситуацию и вызванные этим сложности.