Арендные ставки достигли своего исторического пика

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице наблюдается серьезный рост ставок по аренде квартир. Получается, что они достигли своего исторического максимума, причем данная картина наблюдается по всей стране.

Чтобы снять жилье в СПб, нужно в среднем потратить 56 тыс. руб., в Москве на это уйдет 111 тыс. руб., вне столичных городов – 43 тыс. руб. Если сравнивать текущие показатели с ценами начала 2023-го, то рост ставок в Северной столице и Москве составил примерно 70%.

Однако стоимость аренды жилья возросла по объективным причинам. Льготная ипотека перестала работать, из-за чего приобретение готовых квартир снизилось. В 2024 году вообще наблюдается ситуация с массовой отменой ипотечных программ с господдержкой.

В результате люди стали рассматривать вариант аренды, поскольку возможностей приобрести жилье оказалось меньше. Это неминуемо привело к росту арендных ставок.