Автовокзал к 100-летию региона

«Питерец.ру» сообщает, что в Гатчине появится современный автовокзал. Он будет построен к юбилею Ленобласти. Через 3 года регион отметит свое 100-летие, так что автовокзал должен будет появиться к тому времени.

По словам губернатора Дрозденко, для воплощения данной идеи обеспечат необходимое финансирование. 700 млн. руб. ежегодно станет выделять Гатчинский округ, еще 400 млн. руб. — Ленинградская обл.

Напоминаем, задумка по строительству нового автовокзала в Гатчине вынашивались довольно давно. Велись обсуждения данного вопроса, но каких-то серьезных сдвигов в этом направлении не наблюдалось. Теперь же власти региона взялись за дело, поэтому через некоторое время проект должен быть реализован.