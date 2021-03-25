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Питерец.ру » Политика » Новая столица?

Новая столица?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
aif.ru
Столицу Ленобласти могут перенести

«Питерец.ру» сообщает, что столицей Ленинградской области может стать другой город. Депутаты региона проголосовали за перенос столицы в Гатчину. Теперь этот проект должен подписать губернатор Дрозденко. Фактически, вопрос с преносом столицы зависит от решения главы региона.

Если инициатива будет одобрена, то областные чиновники переедут в Гатчину. Однако некоторые государственные служащие какое-то время останутся в Петербурге. Это будет время переходного периода.

Перенос столицы в Гатчину – логичное решение. Петербург – город федерального значения, выступающий в роли отдельного региона. Поэтому у Ленобласти должен быть другой центр. Также чиновники намерены запустить скоростную электричку между Гатчиной и Балтийским вокзалом Северной столицы.

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