С трудоустройством стало похуже

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты HeadHunter составили обновленный рейтинг регионов по перспективности трудоустройства. На этот раз аналитики учли данные за 3-й квартал и на начало 4-го.

В новом рейтинге Петербург опустился на 12 мест, оказавшись на далекой 26 позиции. При этом ранее Северная столица была на 14 месте. Так что ситуация с трудоустройством в СПб изначально была не самой привлекательной, а теперь она еще ухудшилась.

На то имеются объективные причины. Во-первых, усилилась конкуренция на рынке. Во-вторых, увеличилась доля соискателей, которые готовы к переезду в город на Неве. При этом лидером рейтинга оказалась Амурская обл.

Ну а Москва расположилась гораздо ниже Петербурга – на 63 месте. Это удивит многих наших соотечественников, воспринимающих столицу чуть ли не центром Вселенной.