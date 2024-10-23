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Питерец.ру » Экономика » С трудоустройством стало похуже

С трудоустройством стало похуже

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64
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербург выпал из 20-топ рейтинга по трудоустройству

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты HeadHunter составили обновленный рейтинг регионов по перспективности трудоустройства. На этот раз аналитики учли данные за 3-й квартал и на начало 4-го.

В новом рейтинге Петербург опустился на 12 мест, оказавшись на далекой 26 позиции. При этом ранее Северная столица была на 14 месте. Так что ситуация с трудоустройством в СПб изначально была не самой привлекательной, а теперь она еще ухудшилась.

На то имеются объективные причины. Во-первых, усилилась конкуренция на рынке. Во-вторых, увеличилась доля соискателей, которые готовы к переезду в город на Неве. При этом лидером рейтинга оказалась Амурская обл.

Ну а Москва расположилась гораздо ниже Петербурга – на 63 месте. Это удивит многих наших соотечественников, воспринимающих столицу чуть ли не центром Вселенной.

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