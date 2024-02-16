Автопутешественники охотно едут в Петербург

«Питерец.ру» сообщает, что город на Неве занял 2 место по популярности среди автопутешественников в феврале. Эти данные предоставлены сервисом по бронированию отелей и квартир.

Аналитики учитывали заявки на бронь гостиниц с парковкой. Лидером рейтинга ожидаемо стала Москва. На российскую столицу приходится 13% такого бронирования. Далее идет Петербург с показателем 11% и Сочи – с 10%.

Автопутешественники, как правило, отправляются в СПб на 3 дня. Суточное проживание в отеле Петербурга в среднем обходится в 2,8 тыс. руб. Посетить этот город желают многие.

Например, в Северную столицу с удовольствием приезжают семьи с детьми, влюбленные пары, а также люди, путешествующие в одиночку. Это одно из самых популярных туристических направлений в стране.