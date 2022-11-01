Петербург стал дороже Москвы

Какой город считается наиболее дорогим в мире? Пальма первенства здесь принадлежит Нью-Йорку. Крупнейший город США занимает лидерство в этом рейтинге и получает 100 баллов. Поэтому показатели остальных городов учитываются в сравнении с Нью-Йорком.

Что касается России, то самым дорогим городом нашей страны была Москва. Но теперь, по данным «Питерец.ру», ее определил Петербург. Северная столица расположилась на 279 месте в мире. Город на Неве получил 53 балла.

Это означает, что жизнь в Петербурге обойдется на 47% дешевле, нежели в Нью-Йорке. В этом отношении Северная столица уступает многим мегаполисам мира. Но в России Петербург вышел в лидеры.

Если же говорить о покупательской способности, то у москвичей она выше, чем у петербуржцев. При сравнении с тем же Нью-Йорком этот рейтинг Петербурга составляет всего лишь 39%, а показатель Москвы равен 55%.