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Питерец.ру » Экономика » Сколько студенты тратят на съемное жилье?

Сколько студенты тратят на съемное жилье?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В какую сумму обходится студентам аренда жилья в СПб?

Студенты Северной столицы и Ленобласти часто снимают квартиру, поскольку приезжают учиться из других городов и регионов. Какую же сумму им приходится тратиться на аренду жилья?

«Питерец.ру» сообщает, что студенты платят за проживание 31,5 тыс. руб. Таким предложением воспользовались 22% учащихся. Студенты, еще не нашедшие работу и не имеющие источника дохода, выбирают вариант поскромнее (за 22 тыс. руб.) – таковых оказалось 52%.

37% выбирают 1-комнатные квартиры за 29 тыс. руб., 8% предпочитают «двушки», а 4% – «трешки». При этом 40% студентов снимают квартиры одни, а треть – предпочитают жить с кем-то еще. 7% делают это вместе с другой/подругой, а 6% – с мужем/женой. Для любого студента аренда квартиры сопряжена с большими расходами, исключением являются состоятельные ребята и дети богатых родителей.

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