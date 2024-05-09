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Питерец.ру » Экономика » Сколько тратят на доставку еды?

Сколько тратят на доставку еды?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.kp.ru
В какую сумму обходится доставка еды в Петербурге?

Доставка еды пользуется большой популярностью в наши дни. Жители Петербурга и других городов охотно обращаются в такие сервисы. Заказывать доставку готовых блюд на дом или в офис – это практично и удобно, поэтому данная услуга стала востребованной.

«Питерец.ру» сообщает, что петербуржцы в среднем тратят 33 тыс. руб. на доставку еды. Такими сервисами в основной пользуются люди в возрасте 25-44 лет, причем преимущественно – женщины. Однако в последнее время количество заказов стали наращивать и клиенты в возрасте от 45 лет.

Больше всего на доставку еды тратят москвичи – 35 тыс. руб. Однако на этом фоне петербуржцы не так уж и отстают. Специалисты считают, что спрос на готовые блюда вызван нежеланием тратить время на их приготовление и приемлемыми ценами сервисов доставки.

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