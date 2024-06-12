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Питерец.ру » Экономика » Для обслуживания авто стали требоваться займы

Для обслуживания авто стали требоваться займы

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
В СПб и области вырос спрос на микрозаймы для обслуживания машин

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице и Ленобласти вырос спрос на микрозаймы среди автомобилистов. Эти люди стали чаще обращаться в МФО, чтобы получить деньги для обслуживания машин.

Доля таких заявок с начала 2024 года составила 11,5%. Это в 2,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Тогда данный показатель был равен 4,6%. При этом увеличились и запрашиваемые суммы – займы выросли в среднем на 19%. В этом году автомобилисты запрашивают у МФО почти 17 тыс. руб. Раньше эта сумма была в районе 14 тыс. руб.

Рост доли этих заявок объясняется подорожанием обслуживания авто, а также увеличением стоимости ремонта и топлива. Причем покупательская способность граждан снижается, в результате чего они стали чаще прибегать к займам.

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