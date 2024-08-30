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Питерец.ру » Экономика » Кредитный портфель бизнеса растет

Кредитный портфель бизнеса растет

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
moneyman.ru
Каковы объемы кредитования для петербургских компаний и предпринимателей?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице вырос объем кредитного портфеля для бизнеса. В первой половине 2024 года компании и ИП достигли в данном направлении уровня 5,8 трлн. руб. При этом в июле портфель увеличился на 28%, а месяцем ранее – на 30%. Таковы данные аналитиков «Коммерсанта».

По информации ЦБ РФ, в этом году бизнес СПб оформил кредитов на 3,5 трлн. руб. При этом в первой половине 2023-го данные показатели составляли 1,9 трлн. руб. Наибольшая доля корпоративных заемщиков приходится на торговые и обрабатывающие предприятия, а также на компании из сферы недвижимости. На них оформлено 70% от всего объема кредитов.

Напоминаем, что кредит для бизнеса – распространенное явление. К тому же есть специальные программы, позволяющие получать такие займы на льготных условиях.

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