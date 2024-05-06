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Питерец.ру » Экономика » 40 место по просрочкам кредитов

40 место по просрочкам кредитов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
Как обстоят дела с просроченными кредитами?

«Питерец.ру» сообщает, что СПБ стал 40-м в рейтинге регионов с просроченными кредитами. Доля кредитного портфеля СПб от общего объема по стране составила 8,2%, доля просрочек оказалась 2,5%.

Наибольший объем кредитования наблюдается в Москве – юридические лица столицы получили от банков 25 трлн руб. Доля портфеля Москвы достигла 40%, а объем просрочек – 6,2%, из-за чего город опустился на 68 место.

Оказалось, что москвичи и петербуржцы – далеко не самые дисциплинированные по своевременной оплате взносов по кредиту. Лидером же рейтинга стал Чукотский АО – там объем просрочек по кредитам составил 0,1%. Как говорится, все бы так платили – тогда у банков не возникало бы сложностей с должниками.

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