40 место по просрочкам кредитов

«Питерец.ру» сообщает, что СПБ стал 40-м в рейтинге регионов с просроченными кредитами. Доля кредитного портфеля СПб от общего объема по стране составила 8,2%, доля просрочек оказалась 2,5%.

Наибольший объем кредитования наблюдается в Москве – юридические лица столицы получили от банков 25 трлн руб. Доля портфеля Москвы достигла 40%, а объем просрочек – 6,2%, из-за чего город опустился на 68 место.

Оказалось, что москвичи и петербуржцы – далеко не самые дисциплинированные по своевременной оплате взносов по кредиту. Лидером же рейтинга стал Чукотский АО – там объем просрочек по кредитам составил 0,1%. Как говорится, все бы так платили – тогда у банков не возникало бы сложностей с должниками.