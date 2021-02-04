Что с долгосрочной арендой?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице вырос интерес к долгосрочной аренде жилья. За 2020 год спрос на этот сегмент вырос на 14%. При этом цены на такую аренду снизились на 4%.

Наиболее востребованными являются однокомнатные квартиры. Их можно снять в среднем за 12 тыс. руб. В 56% случаев арендуют именно такое жилье. Квартиру-студию можно снять за 13 тыс. руб. в месяц. Аренда двухкомнатной квартиры обойдется в 15 тыс. руб. в месяц. Спрос на такое жилье тоже вырос. Трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры арендуют гораздо реже. На них приходится 6% и 1% от всего спроса на рынке.

Рынок недвижимости постоянно претерпевает определенные изменения. На него влияет множество факторов, в том числе – пандемия.