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Питерец.ру » Экономика » Что с долгосрочной арендой?

Что с долгосрочной арендой?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Что происходит с арендой квартир в Петербурге?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице вырос интерес к долгосрочной аренде жилья. За 2020 год спрос на этот сегмент вырос на 14%. При этом цены на такую аренду снизились на 4%.

Наиболее востребованными являются однокомнатные квартиры. Их можно снять в среднем за 12 тыс. руб. В 56% случаев арендуют именно такое жилье. Квартиру-студию можно снять за 13 тыс. руб. в месяц. Аренда двухкомнатной квартиры обойдется в 15 тыс. руб. в месяц. Спрос на такое жилье тоже вырос. Трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры арендуют гораздо реже. На них приходится 6% и 1% от всего спроса на рынке.

Рынок недвижимости постоянно претерпевает определенные изменения. На него влияет множество факторов, в том числе – пандемия.

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