Съемное жилье подешевело

«Питерец.ру» отмечает, что за первую половину 2022 года в Северной столице снизилась стоимость арендного жилья. Причем во многих крупных городах России арендные ставки в данном сегменте, наоборот, поднялись. В Петербурге же наблюдается иная картина.

В период с января по июнь стоимость аренды 1-комнатной квартиры упала на 3,6%. В среднем однушка обойдется в 26,6 тыс. руб. в месяц. За 2-комнатную просят 37,7 тыс. руб. Это на 9,3% меньше, чем в начале года. За аренду трешки придется отдать 50,4 тыс. руб. Здесь стоимость снизилась на 8,8%.

Специалисты объясняют эту ситуацию тем, что арендаторы не могут платить больше. Заметно сократился спрос на долгосрочную аренду. В результаты собственники жилья были вынуждены поумерить свои аппетиты.