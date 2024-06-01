Как зарабатывают студенты?

Студенты дневного отделения не могут прожить на стипендию, поэтому они вынуждены искать подработку. «Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице можно найти работу представителям этой социальной группы.

Например, студенты могут устроиться официантами или кофеварами. Эти профессии, где возможен гибкий график, что позволяет совмещать работу с учебой. К тому же там можно получать чаевые.

Также студенты работают по графику 2/2 и зарабатывать неплохие деньги. Среди других востребованных профессий – повар, курьер и подработка на дому. В общем, при желании учащиеся техникумов, институтов и других заведений смогут найти себе работу. Молодые люди могут зарабатывать от 20 до 40 тыс. руб., а иногда и более.