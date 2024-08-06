Доллар стал для петербуржцев «фиолетовым»

Когда-то практически каждый человек, следящий за экономикой, знал курс американского доллара. Причем, если уж не точно, то, по крайней мере, примерно. Однако с тех пор многое изменилось.

Аналитики провели опрос среди трудоспособного населения Северной столицы. Петербуржцев спросили, следят ли они за курсом американской валюты. Оказалось, что это делает лишь 21% граждан, причем большая часть из них – люди старше 45 лет. При этом большинство жителей СПб не оглядываются на валюту США. Выражаясь современным языком, до доллара стало фиолетово.

«Питерец.ру» напоминает, что Мосбиржа прекратила торги долларами и евро. После этого Центробанк РФ стал устанавливать их курсы на основании банковской отчетности и данных внебиржевых торгов.



