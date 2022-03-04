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Питерец.ру » Экономика » Что будет с долларом?

Что будет с долларом?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Какова дальнейшая судьба доллара в России?

Накануне Центробанк принял решение о взимании комиссии при покупке валюты. Если физические лица приобретают доллар, евро или фунт, то вынуждены будут дополнительно заплатить 30% от суммы сделки.

Экономист Михаил Беляев высказал свои соображения по поводу введенных мер. Специалист считает, что эти шаги ЦБ РФ обусловлены стремлением снизить нагрузку на биржу. Это позволит предотвратить чрезмерный спрос на валюту. В таких условиях утрачивают смысл спекулятивные операции. Центробанк не желает раскачивания рынка.

При этом Беляев уверен, что введенная мера носит временный характер. Что касается полного запрета доллара, то этот вопрос не актуален. Полностью запрещать эту валюту вряд ли будут.

«Питерец.ру» напоминает, что ЦБ и Правительство РФ принимают меры для стабилизации нашей экономики. Россия оказалась в непростых условиях, вызванных санкциями Запада.

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