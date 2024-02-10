Свободных офисов стало меньше

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице стало меньше доступных офисов для аренды. Количество свободных коммерческих помещений в городе сократилось, что обусловлено объективными факторами.

Во-первых, в Петербурге сейчас наблюдается минимальный ввод новых бизнес-центров. Иными словами, возникает проблема с появлением офисных помещений. Во-вторых, аренда офисов пользуется большим спросом среди городских компаний.

Например, за прошлый год было введено в эксплуатацию 13 БЦ общей площадью 123 тыс. кв. метров. В этом году застройщики планируют создать еще 180 тыс. кв. метров офисных площадей.

Чаще всего, коммерческая недвижимость арендуется предприятиями IT-сферы и нефтегазового сектора. Многие другие компании тоже предпочитают снимать офис, а не покупать собственное помещение.