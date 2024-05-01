768 миллионов на фонтаны и туалеты

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб выделят 768 млн. руб. на обслуживание городских фонтанов и туалетных кабин. Эти средства получит «Водоканал», они будут выданы в качестве субсидии – необходимое решение принял губернатор Беглов.

260 млн. руб. потребуется для фонтанов, 508 млн. руб. – для туалетов. Это позволит «Водоканалу» поддерживать состояние 114 фонтанов и комплексов и сохранять в чистоте 252 уборные. Городские туалеты по-прежнему будут бесплатными.

Власти Петербурга делают все возможное, чтобы в городе создавались комфортные условия. Для этого тратятся немалые деньги, в том числе – на фонтаны и уборные. Но результат оказывается впечатляющим.